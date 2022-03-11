Враг не может поверить, что Украина гораздо сильнее, чем он думал - Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: ОПУ

Киев - это символ сопротивления и будет стоять до конца в войне с российскими агрессорами.

Об этом член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил в своем Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подоляк объяснил, чем важны переговоры чиновников Украины и РФ

"Киев в осаде. Город готов биться. Оборона продумана. Снабжение налажено. Ребята на блокпостах заряжены, сосредоточены и профессиональны. Политическое руководство страны в полном составе на рабочих местах в столице Украины.

16 дней РФ уничтожает наши города и села. Разумеется, они будут продолжать это делать. Потому что ничего, кроме как уничтожать, они не умеют. И они не могут поверить в то, что Украина гораздо сильнее, чем они думали. Российская пропаганда постоянно вбрасывает фейки, лжет, что руководство страны должно быть эвакуировано, куда-то убежать. Нет, это не так. Мы работаем в Киеве, потому что Киев - это символ сопротивления и будет стоять до конца", - отметил Подоляк.

По его словам, Киев точно не отдаст Украину врагу.

За неделю российско-украинской войны на Владимира Зеленского было по меньшей мере три попытки покушения. Подоляк рассказывал, что президент пережил более десяти покушений. Зеленский уже не раз заявлял, что не собирается покидать столицу Украины ни при каких условиях. В Офисе президента сообщили, что могут рассмотреть нейтральный статус Украины, но переговоры должны пройти на уровне глав стран.