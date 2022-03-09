Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк

Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Об этом сообщил член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью УП.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

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Советник главы ОПУ добавил, что в Украине очень мощная сеть разведки и контрразведки. Они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются.

"С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах. Эти же риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для г-на Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны" , – заверил Подоляк.

За неделю российско-украинской войны на президента Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения. С задачей убить президента Украины Кремль отправил в страну две группировки - наемников ЧВК Вагнера и кадыровских спецназовцев. Покушения сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны.