Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией

Офис президента не исключает возможности обсуждения нейтралитета с Россией с Украиной.
Тем не менее, серьезные переговоры могут быть на уровне президентов стран, рассказал в интервью заместитель главы ОП Игорь Жовква в эфире немецкого канала ARD, передает Zeit.
"Такие вопросы можно было бы обсуждать на переговорах, это вполне возможно", – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Украина на переговорах принять нейтральный статус.
Жолква также добавил, что это должно обсуждаться только на уровне переговоров президентов.
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"Зеленский готов к этому. К сожалению, российская сторона не желает этого делать. Международные партнеры должны помочь в проведении такой встречи. Однако такие переговоры и возможная договоренность могли состояться только после прекращения боевых действий и прекращения огня", - сказал Жовква.
На такой встрече, по его словам, можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины.
"Нам нужны жесткие гарантии, чтобы такая ситуация никогда не повторилась", – добавил он.
Завтра, 10 марта, пройдут переговоры министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова в Турции. Кулеба назвал требования Украины, которые объявит Лаврову.
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