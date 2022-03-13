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воскресенье, 13 марта 2022 09:37

Враг нанес бомбовые и авиаудары по Чернигову
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Враг снова наносил бомбовые и авиаудары по гражданским объектам города Чернигов.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он также рассказал, что эвакуация будет осуществлена ​​после того, состоится понимание "зеленого коридора". Его установление – это договоренности между нашими Вооруженными Силами и врагом.

"На сегодняшний день таких договоренностей нет. Я продолжаю подчеркивать, что как только мы сформируем колонны автобусов централизованно и будем отправлять, есть очень высокая вероятность, что эти колонны будут расстреляны врагом. Я не хочу посылать жителей Чернигова почти на верную смерть. Поэтому эвакуация исключительно после установка "зеленого коридора". Точка. Те авто выезжающие - риск меньший. Потому что это не организованная колонна. Враг не понимает, что это едут автобусы с детьми, с людьми и риски меньшие, машины проезжают. на сегодняшний день пока есть возможность проехать", – отметил председатель.

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Облэнерго вчера возобновило на большей части города энергоснабжение, отметил Чаус. Сегодня работы будут продолжаться и как будет возможность свет будет подан во все дома.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

"На сегодняшний день часть города со светом. Подавляющая часть. Дальше - водоканал. 30-40 процентов квартир уже с водой. Это по состоянию на 16:00 вчера. И уже повышается давление в системе. Поэтому сегодня эта работа тоже продолжается. Город будет с водой.

Мобильная связь. На сегодняшний день есть сеть в центре города. На отдаленные части города не долетает. Пожалуйста, установите автоматический поиск сети, чтобы вы могли переключаться на другого, если у вашего мобильного оператора нет связи. Сегодня я не называю операторов во избежание провокаций и прицельных ударов врага по этой сети. Меседж главный, относительно нам холодно: для победы – надо померзнуть, если нужно. У нас идет война. Наши бойцы сидят в окопах. Наши волонтеры круглосуточно обеспечивают питанием ВСУ, укрытие. Если нужно померзнуть для победы, то мы померзнем", – добавил Чaус.

Он также подчеркнул, что сейчас много информационных фейков и нужно хранить холодную голову.

"Снова есть вбросы, относительно того, что многие сидят без воды света и мерзнут, их не кормят. В городе Чернигов волонтеры проверяют все эти жалобы, которые поступают в большинстве случаев они не подтверждены. Это просто вбросы, чтобы сеять панику. Всем тяжелую я понимаю, что мы все не едим так, как хотим, не спим, так как хотим, мы в холоде. Но, черниговцы надо потерпеть. Для победы это меньше всего. и более того наносят значительный удар", - подчеркнул Чаус.

Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров. Переломный момент в пользу ВСУ уже произошел, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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