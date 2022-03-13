Враг нанес бомбовые и авиаудары по Чернигову

Враг снова наносил бомбовые и авиаудары по гражданским объектам города Чернигов.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Он также рассказал, что эвакуация будет осуществлена после того, состоится понимание "зеленого коридора". Его установление – это договоренности между нашими Вооруженными Силами и врагом.
"На сегодняшний день таких договоренностей нет. Я продолжаю подчеркивать, что как только мы сформируем колонны автобусов централизованно и будем отправлять, есть очень высокая вероятность, что эти колонны будут расстреляны врагом. Я не хочу посылать жителей Чернигова почти на верную смерть. Поэтому эвакуация исключительно после установка "зеленого коридора". Точка. Те авто выезжающие - риск меньший. Потому что это не организованная колонна. Враг не понимает, что это едут автобусы с детьми, с людьми и риски меньшие, машины проезжают. на сегодняшний день пока есть возможность проехать", – отметил председатель.
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Облэнерго вчера возобновило на большей части города энергоснабжение, отметил Чаус. Сегодня работы будут продолжаться и как будет возможность свет будет подан во все дома.
"На сегодняшний день часть города со светом. Подавляющая часть. Дальше - водоканал. 30-40 процентов квартир уже с водой. Это по состоянию на 16:00 вчера. И уже повышается давление в системе. Поэтому сегодня эта работа тоже продолжается. Город будет с водой.
Мобильная связь. На сегодняшний день есть сеть в центре города. На отдаленные части города не долетает. Пожалуйста, установите автоматический поиск сети, чтобы вы могли переключаться на другого, если у вашего мобильного оператора нет связи. Сегодня я не называю операторов во избежание провокаций и прицельных ударов врага по этой сети. Меседж главный, относительно нам холодно: для победы – надо померзнуть, если нужно. У нас идет война. Наши бойцы сидят в окопах. Наши волонтеры круглосуточно обеспечивают питанием ВСУ, укрытие. Если нужно померзнуть для победы, то мы померзнем", – добавил Чaус.
Он также подчеркнул, что сейчас много информационных фейков и нужно хранить холодную голову.
"Снова есть вбросы, относительно того, что многие сидят без воды света и мерзнут, их не кормят. В городе Чернигов волонтеры проверяют все эти жалобы, которые поступают в большинстве случаев они не подтверждены. Это просто вбросы, чтобы сеять панику. Всем тяжелую я понимаю, что мы все не едим так, как хотим, не спим, так как хотим, мы в холоде. Но, черниговцы надо потерпеть. Для победы это меньше всего. и более того наносят значительный удар", - подчеркнул Чаус.
Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров. Переломный момент в пользу ВСУ уже произошел, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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