Врачи спасли мужчину, у которого были поражены 95% легких

 
Ексклюзивы
1/5
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 90
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 108
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 909
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 243
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1224
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 486
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1413
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 837
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Фото
Все фото
17
7
30
5
9
Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля
Как сейчас выглядит техника, которой тушили ЧАЭС - уникальные фото с Чернобыля
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
Видео
Все видео
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Депутат горсовета подрался с охранником
Депутат горсовета подрался с охранником
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 774
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2169
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1026
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
четверг, 01 июля 2021 05:21

Врачи спасли мужчину, у которого были поражены 95% легких

  Комментировать
Врачи спасли мужчину, у которого были поражены 95% легких
Выжил мужчина, у которого были поражены 95% легких. Фото: Reuters

В Бурштыне Ивано-Франковской области врачи спасли мужчину с коронавирусом, у которого были поражены 95% легких.

Пациент 48 дней находился в реанимации, 37 из которых был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете местной ТРК "РАИ".

Мужчине 62 года, он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, самостоятельно дышать не мог. Это был один из самых сложных случаев Covid-19 в городе, отмечают врачи.

К ковиду добавились осложнения - пациент перенес инсульт и сейчас учится ходить и говорить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая вспышка Covid-19 неизбежна. Когда ждать

"Но состояние больного в динамике с улучшением. Он уже не кислородозависимый... Ему предстоит долгий реабилитационный период", – рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии Юрий Манивчук.

Во время лечения больного отца поддерживала дочь, которая также переболела коронавирусом.

30 мая от тяжелой формы Covid-19 умер полковник Николай Верхогляд. Он был командующим украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Шесть недель Николай Верхогляд боролся с коронавирусом. Его лечили в госпитале, но большинство дорогих лекарств семья должна покупать самостоятельно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врачи спасли мужчину, у которого были поражены 95% легких». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 10944
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 8064
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 6066
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5949
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 5031
Общество
Церковный праздник 1 июля. Кому сегодня молятся
Церковный праздник 1 июля. Кому сегодня молятся Просмотров: 27
США напомнили, чего ожидают от Зеленского
США напомнили, чего ожидают от Зеленского Просмотров: 72
Кого поздравить з Днем Ангела 1 июля
Кого поздравить з Днем Ангела 1 июля Просмотров: 36
Соратников Медведчука будут судить за госизмену
Соратников Медведчука будут судить за госизмену Просмотров: 162
Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили арест
Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили арест Просмотров: 36
Больше всего комментируют
34
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС
Голосов: 56591
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть