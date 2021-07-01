Врачи спасли мужчину, у которого были поражены 95% легких

Выжил мужчина, у которого были поражены 95% легких. Фото: Reuters

В Бурштыне Ивано-Франковской области врачи спасли мужчину с коронавирусом, у которого были поражены 95% легких.

Пациент 48 дней находился в реанимации, 37 из которых был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в сюжете местной ТРК "РАИ".

Мужчине 62 года, он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, самостоятельно дышать не мог. Это был один из самых сложных случаев Covid-19 в городе, отмечают врачи.

К ковиду добавились осложнения - пациент перенес инсульт и сейчас учится ходить и говорить.

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"Но состояние больного в динамике с улучшением. Он уже не кислородозависимый... Ему предстоит долгий реабилитационный период", – рассказал и.о. заведующего отделением интенсивной терапии Юрий Манивчук.

Во время лечения больного отца поддерживала дочь, которая также переболела коронавирусом.

30 мая от тяжелой формы Covid-19 умер полковник Николай Верхогляд. Он был командующим украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Шесть недель Николай Верхогляд боролся с коронавирусом. Его лечили в госпитале, но большинство дорогих лекарств семья должна покупать самостоятельно.