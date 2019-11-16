Врачи рассказали о состоянии военных, пострадавших от взрывов в Балаклее

На арсенале в Балаклее произошло около 20 взрывов. Фото: РБК

Военнослужащие, пострадавших во время взрывов на арсенале в г. Балаклея, получили ожоги и множественные осколочные ранения.

"Один из военнослужащих был доставлен в удовлетворительном состоянии в ВМКЦ Северного региона, двое военнослужащих были направлены и оставлены на предварительное лечение в больнице скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. Состояние их расценивается как тяжелое", - рассказал дежурный врач Военно-медицинского клинического центра Северного региона Владимир Юрьев, передает "Военное телевидение".

Один из военных, который находится в больнице неотложной помощи, имеет ушиб левого локтевого сустава, состояние пациента называют удовлетворительным.

Второй пострадавший - в стабильно тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями брюшной стенки и термическим ожогом обеих нижних конечностей.

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Третий больной - в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, он получил термический ожог конечностей и лица до 20% общей площади тела.

15 ноября в 14:30 на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов.

Погибли двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро получили ранения.