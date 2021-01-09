Врач умер после вакцинации от Covid-19

Врач умер после вакцины. Фото: Reuters

В США 56-летний врач Грегори Майкл сделал прививку вакциной Pfizer 18 декабря и умер через 16 дней.

"По-моему, его смерть была полностью связана с вакциной. Другого объяснения нет", - пишет Daily Mail со ссылкой на жену умершего.

Она рассказала, что через три дня после вакцинации мужчина заметил красные пятна на руках и ногах, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. При обследовании у него обнаружили острую нехватку тромбоцитов.

В результате врачу поставили диагноз: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Это болезнь, при которой организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и дает селезенке сигнал уничтожить их.

3 января Джексон умер от кровоизлияния в мозг, еще до того, как ему должны были сделать операцию.

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Напомним, согласно лабораторного исследования, проведенного американским производителем лекарств, вакцина от Pfizer Inc и BioNTech эффективна против ключевой мутации в новых вариантах коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР.