ВР ввела наказание за сексизм в рекламе

 
Ексклюзивы
1/5
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Просмотров: 7731
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 621
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 387
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2997
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 351
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 522
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 279
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1566
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 792
Фото
Все фото
31
9
5
10
5
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
Лесной пожар охватил Испанию, солдаты ловят сбежавших из тюрьмы: четверг в фото
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
День ангела 9 сентября празднует женщина-цветок и 9 мужских имен
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
Мексикой прокатилось землетрясение: день в 10 фото
&quot;Ради проекта уволилась с работы&quot; - кто не попал в &quot;Адскую кухню&quot;
"Ради проекта уволилась с работы" - кто не попал в "Адскую кухню"
Видео
Все видео
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Хасиды возвращаются домой: как попраздновали в Умани
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2583
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1449
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 522
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 15:43

ВР ввела наказание за сексизм в рекламе

  Комментировать
ВР ввела наказание за сексизм в рекламе
В случае дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф в размере 60 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла законопроект о запрете сексизма и ввела ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе.

Законопроект поддержали 307 народных депутатов, сообщают на сайте Верховной Рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верещук, Арахамия и Червоненко получили антипремию за сексизм

В рекламе запретят показывать любое преимущество одного пола над другим, стереотипные роли мужчины и женщины, насилие по признаку пола, тело человека как сексуальный объект. Также запретят рекламу с намеками на секс, если он не касается рекламируемого продукта.

При использовании дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф 60 тыс. грн.

Если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать до 1700 грн. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

Закон вступит в силу через три месяца после опубликования.

В украинские библиотеки начали закупать книгу "Чтобы в 16 не было слишком поздно" Марины Ланге с сексистским содержанием. В общем планируют закупить 459 экземпляров книги государственные средства.

В книге автор дает советы, как вести себя родителям с детьми разного возраста и в зависимости от пола. Это привело к негативной реакции читателей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВР ввела наказание за сексизм в рекламе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 31537
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 11817
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 Просмотров: 7695
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 5949
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
 Просмотров: 5904
Общество
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 Просмотров: 7758
15 стран примут участие в учениях "Объединенные усилия - 2021"
15 стран примут участие в учениях "Объединенные усилия - 2021" Просмотров: 72
Участница "Адской кухни" приготовила свадебный торт за 30 мин.
Участница "Адской кухни" приготовила свадебный торт за 30 мин. Просмотров: 9
Выходные удивят теплой погодой: возможны дожди
Выходные удивят теплой погодой: возможны дожди Просмотров: 63
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
 1 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
7
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
6
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
5
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
4
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
4
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
Голосов: 57080
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть