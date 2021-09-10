ВР ввела наказание за сексизм в рекламе

В случае дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф в размере 60 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла законопроект о запрете сексизма и ввела ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе.

Законопроект поддержали 307 народных депутатов, сообщают на сайте Верховной Рады.

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В рекламе запретят показывать любое преимущество одного пола над другим, стереотипные роли мужчины и женщины, насилие по признаку пола, тело человека как сексуальный объект. Также запретят рекламу с намеками на секс, если он не касается рекламируемого продукта.

При использовании дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф 60 тыс. грн.

Если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать до 1700 грн. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

Закон вступит в силу через три месяца после опубликования.

В украинские библиотеки начали закупать книгу "Чтобы в 16 не было слишком поздно" Марины Ланге с сексистским содержанием. В общем планируют закупить 459 экземпляров книги государственные средства. В книге автор дает советы, как вести себя родителям с детьми разного возраста и в зависимости от пола. Это привело к негативной реакции читателей.