ВР приняла отчет ВСК по убийству Гандзюк

Работа правоохранительных органов является неудовлетворительной. Фото: www.rbc.ua

Верховная Рада Украины поддержала проект постановления "Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования по нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов".

Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 227 нардепов - об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий.

"Прекратить полномочия Временной следственной комиссии. Публиковать отчет Временной следственной комиссии по газете" Голос Украины ", - говорится в тексте постановления.

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Так, председатель ВСК Борислав Береза ​​заявил, что работа правоохранительных органов по расследованию нападений на активистов является неудовлетворительной.

"ВСК выявлены факты неоднократного закрытия уголовных производств по фактам нападений на общественных активистов. Это имеет системный характер. Комиссия обращает внимание на необходимость активизации усилий правоохранительных органов для полного расследования", - заявил Береза.

В Херсоне и Херсонской области следователи проводят 13 обысков по делу убийства Екатерины Гандзюк. После совместного совещания в Генпрокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшегося 11 июня, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.