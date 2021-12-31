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пятница, 31 декабря 2021 16:43

Впервые за 7 лет деньги не являются для украинцев самым желанным подарком

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Впервые за 7 лет деньги не являются для украинцев самым желанным подарком
Также украинцы хотят получить автомобиль. Фото: pixabay

Чаще украинцы отвечают, что хотят на Новый Год получить романтическое путешествие, авто или аксессуары к нему.

Результаты опроса был опубликован Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в течение 3-11 декабря.

"Если в предыдущие "доковидные" годы украинцы были очень меркантильны (на первом месте с большим отрывом были деньги), то сейчас они так соскучились по путешествиям, что на первое место вышли романтическое путешествие (18% опрошенных) и автомобиль и аксессуары к нему ( 12%)", — говорится в отчете.

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Далее в рейтинге подарков идут деньги (10%), мобильные и другие электронные устройства (9%) и бытовая техника (7%).

"Если рассматривать изменение в пожеланиях с 2014 по 2021 год, то помимо существенного роста желания путешествовать растет потребность в мобильных телефонах и других электронных устройствах, (с 3% в 2014 до 9% в 2021), а также в планшетах и ​​компьютерах. Это может быть связано с информатизацией общества, необходимостью дистанционной работы через пандемию, ростом количества пользователей Интернет (в 2014 году среди взрослого населения 18+ было около 55% пользователей, а сейчас около 75%)", — написано в результатах.

Исследование проводилось через телефонные интервью с использованием компьютера. Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

С 2019 года у украинцев становится меньше оптимизма. Украинцы встречают 2022 год преимущественно с чувством надежды – 43%. Чувство тревоги по поводу будущего государства - у 34% опрошенных.

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Дата
31
декабря

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