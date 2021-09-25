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суббота, 25 сентября 2021 16:49

Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
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В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова провели посмертную трансплантацию роговицы глаза.

Это первая подобная сложная операция за последние 20 лет, сообщает пресс-служба больницы в Facebook.

"Это - уже шестая пересадка органа от одного донора, который уже подарил новую жизнь пяти пациентам", - говорится в сообщении.

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Новую роговицу получил 69-летний Игорь из Ивано-Франковска. После прооперированной катаракты три месяца назад у него проявилась буллезная киротопатия - его роговица начала мутнеть и он уже не мог видеть на один глаз. Вернуть зрение могла трансплантация.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова
Операция длилась около часа и прошла успешно. Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова
Операция длилась около часа и прошла успешно. Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова
Операция длилась около часа и прошла успешно. Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова
Операция длилась около часа и прошла успешно. Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова

Операция прошла успешно. Она длилась около часа. Теперь пациенту предстоит длительный процесс реабилитации.

Трансплантацию провел руководитель Львовского городского медицинского центра Микрохирургия глаза профессор Игорь Новицкий. Ему ассистировал заведующий областным офтальмологическим центром Марьян Сарахман.

Впервые в Украине провели трансплантацию сердца ребенку. Оперировали во Львовской больницы скорой помощи.

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