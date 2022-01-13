Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник "Січ-2-30"

13 января состоится запуск украинского космического аппарата "Січ-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9, разработанной компанией Space X Илона Маска в рамках миссии Transporter 3.

Украинский спутник выйдет на орбиту впервые за 10 лет, онлайн-трансляцию можно смотреть на ютуб-канале SpaceX.

"Запуск состоится со стартового комплекса SLC-40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в 17:25 по Киеву. На запуск дается 29-минутное стартовое окно. Выход на орбиту должен состояться в 18:50, а уже в 20:15 он пролетит над Украиной, а впоследствии пришлет первое изображение", - сообщает компания.

Спутник "Січ-2-30" изготовили в Днепре в рамках Национальной космической программы на КБ "Южное" для мониторинга состояния окружающей среды, ликвидации последствий стихийных бедствий и наблюдения за перемещением военной техники и кораблей. Успешный запуск может дать зеленый свет для запуска целой группы спутников, которые помогут украинской экономике расти, а украинским военным - наблюдать за противником.

Спутник массой 180 кг планировали запустить к 30-летию независимости Украины. 8 декабря 2021 года спутник отправился из аэропорта "Борисполь" в США, в космический центр имени Кеннеди для подготовки к запуску.

Затраты на производство спутника достигли 120-130 млн грн. Запуск с помощью ракеты SpaceX будет стоить еще $1,99 млн.

Фото: yuzhnoye.com

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Последний отечественный спутник "Січ-2" - Украина отправила на орбиту в августе 2011-го с помощью ракеты-носителя "Днепр-1", который изготовили с привлечением российских компаний.

С начала войны на Донбассе 2014-го сотрудничество с Россией в аэрокосмической сфере прекратилось. Украинская аэрокосмическая промышленность осталась без ряда российских компонентов, важных для производства спутников. Под контролем РФ в Евпатории оказался и Центр управления и испытания космических средств вместе с оборудованием, которое использовалось для управления спутником "Січ-2".

Хотя "Січ-2-30" является прямым преемником "Січ-2", между ними есть различия. Решили вопрос замещения российских элементов, которые раньше использовали.

"Некачественные компоненты заменили, доделали программное обеспечение. Мы считаем, что у "Січ-2-30" будет более длительный срок существования. Он будет запущен другой ракетой на более низкую орбиту (525 км), это придаст качества изображению. В ЕС и Кореи купили служебные системы связи и датчики. Химическую батарею мы купили во Франции, у известной фирмы, которая обеспечивает необходимое качество", - рассказал конструктор космических аппаратов "Южного" Константин Белоусов.

В то же время купленных компонентов меньше, чем тех, которые разработаны в Украине. Новые приборы и их проработка увеличили срок выполнения работ, но, по мнению конструктора, подготовили спутник достаточно быстро. Активно спутник создавали примерно три года.

В октябре спутник "Січ-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Аппарат должен стать первым за последние 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли. Он прошел все испытания.