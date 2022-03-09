Впервые в истории: Япония начала поставлять вооружение в Украину

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Япония приступила к поставкам вооружения в Украину. Специальный борт загрузили бронежилетами, шлемами и другим защитным снаряжением.

Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram в канале.

"Бронежилеты, каски и защитное снаряжение загружают на КС-767. Такая миссия для нас первая, но мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить груз в Украину", - говорится в сообщении Министерство обороны Японии.

Помощь стала возможной благодаря подписанию межправительственного соглашения с Японией о предоставлении Украине на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил.

Об этом сегодня, 8 марта, сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице Facebook.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.