Впечатляющая цифра: назвали масштабы трудовой миграции украинцев

С конца марта 2018-го из Украины выехали 1 175 823 граждан. Ежеминутно страну покидают 2 человека в поисках лучшей жизни.

Статистика получена от министра иностранных дел Украины Павла Климкина, сообщает Ukrainianpeopleleaks.

Один из основных факторов выезда - трудовая миграция.

Автор: 24tv.ua Трудовую миграцию украинцев называют одной из главных проблем государства

К 2050 году население Украины может сократиться на 18% - до 36 млн человек. Если такой вариант реализуется, то страна рискует окончательно превратиться в государство стариков и детей.

В Украине подорожают услуги по оформлению паспортов. Цены вырастут с 1 июля 2019-го. Такое решение было принято на заседании правительства 24 апреля.