Возвращение Навального в Москве: журналистам запретили снимать событие

Аэропорт Внуково в Москве запретил журналистам снимать возвращения российского оппозиционера Алексея Навального.
Отказ объяснили мерами по противодействию коронавирусу, сообщает издание "Медуза".
"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности пребывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково, массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации, на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - дала ответ пресс-служба.
Однако там заявили, что видео пассажиров рейса предоставят.
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Алексей Навальный, который находился с лета в Германии на лечении после отравления "Новичком", сообщил, что возвращается в Россию 17 января.
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