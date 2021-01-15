Возвращение Навального в Москве: журналистам запретили снимать событие

 
Ексклюзивы
1/5
"Насчет красных дипломов, власть выбрала самый легкий путь", - педагог Виктор Громовой
"Насчет красных дипломов, власть выбрала самый легкий путь", - педагог Виктор Громовой
Просмотров: 270
Занимались сексом на том же диване, где была рабочая встреча - "Розовая выставка" в Киеве
Занимались сексом на том же диване, где была рабочая встреча - "Розовая выставка" в Киеве
Просмотров: 522
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Просмотров: 243
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 774
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 360
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 324
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 603
Как реально снизить стоимость газа для населения
Как реально снизить стоимость газа для населения
Просмотров: 711
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 729
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
10
4
5
5
7
Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Разработали дрон с необычными крыльями
Разработали дрон с необычными крыльями
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
&quot;Долой идиотов-рекомендателей из МОН&quot; - учителя предлагают флешмоб
"Долой идиотов-рекомендателей из МОН" - учителя предлагают флешмоб
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Видео
Все видео
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
В метро мужчина "застрелил" из ружья женщину - вертепную забаву поняли не все
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Просмотров: 243
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1251
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5238
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
7 Просмотров: 621
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 495
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 513
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 17:46

Возвращение Навального в Москве: журналистам запретили снимать событие

1 Комментировать
Возвращение Навального в Москве: журналистам запретили снимать событие
Алексей Навальный заявил, что возвращается в Роси 17 января. Фото: Reuters

Аэропорт Внуково в Москве запретил журналистам снимать возвращения российского оппозиционера Алексея Навального.

Отказ объяснили мерами по противодействию коронавирусу, сообщает издание "Медуза".

"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности пребывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково, массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации, на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - дала ответ пресс-служба.

Однако там заявили, что видео пассажиров рейса предоставят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия выходит из Соглашения об открытом небе

Алексей Навальный, который находился с лета в Германии на лечении после отравления "Новичком", сообщил, что возвращается в Россию 17 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возвращение Навального в Москве: журналистам запретили снимать событие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

Состоялась попытка коммунистического переворота

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 18307
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 12034
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 9315
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8757
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7263
Общество
Будут ли применять веерные отключения света
Будут ли применять веерные отключения света 1 Просмотров: 54
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
 Просмотров: 243
Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
Трассу Киев-Харьков угражают перекрыть, пока газ не будет по 2 грн
10
 1 Просмотров: 810
Разработали дрон с необычными крыльями
Разработали дрон с необычными крыльями
4
 Просмотров: 495
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
7
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
Голосов: 54823
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть