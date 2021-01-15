Возвращение Навального в Москве: журналистам запретили снимать событие

Алексей Навальный заявил, что возвращается в Роси 17 января. Фото: Reuters

Аэропорт Внуково в Москве запретил журналистам снимать возвращения российского оппозиционера Алексея Навального.

Отказ объяснили мерами по противодействию коронавирусу, сообщает издание "Медуза".

"С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности пребывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково, массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации, на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - дала ответ пресс-служба.

Однако там заявили, что видео пассажиров рейса предоставят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия выходит из Соглашения об открытом небе

Алексей Навальный, который находился с лета в Германии на лечении после отравления "Новичком", сообщил, что возвращается в Россию 17 января.