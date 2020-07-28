Возможный сообщник "луцкого террориста" вышел из-под стражи после внесения залога

Михайленка освободили из-под стражи. Фото: Reuters

Харьковчанин Дмитрий Михайленко, который может быть сообщником "луцкого террориста" Максима Кривоша, который 21 июлю захватил автобус с заложниками в Луцке, вышел из-под стражи под залог.

Об этом сообщил адвокат Михайленко Андрей Костяной в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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"Залог внесли, он вышел", - отметил депутат.

Михайленко задержали в ночь на 22 июля. У него дома нашли оружие и боеприпасы (3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70, ружье Cobalt). Часть из них была зарегистрирована, часть - нет. Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, назначив залог в сумме 175 тыс. 760 грн.