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среда, 14 июля 2021 23:34

Возле трассы Одесса-Киев нашли схрон с боеприпасами
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У Одессы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Ящик с запрещенными предметами нашли у Клеверного моста. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиция региона.

На место происшествия вызвали взрывотехников. Правоохранители изъяли три гранаты и семь корпусов от них, запал УДО, два противотанковых гранатомета и более 400 патронов различного калибра.

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Полицейские устанавливают происхождение предметов и лиц, причастных к их хранению. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишение свободы.

Возле трассы Одесса-Киев обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. Фото: od.npu.gov.ua
Возле трассы Одесса-Киев обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. Фото: od.npu.gov.ua
Возле трассы Одесса-Киев обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. Фото: od.npu.gov.ua
Возле трассы Одесса-Киев обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. Фото: od.npu.gov.ua

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов. Из тайника изъяли 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм.

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