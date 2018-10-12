Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес

Пока же попасть на эту территорию граждане, как и во времена Януковича, не могут. Фото: gdb.rferl.org

Журналисты зафиксировали, как на территории государственного леса в Хотяновке под Киевом возле одного из имений, которые связывают с экс-министром экологии времена президентства Виктора Януковича Николай Злочевский, вырубают деревья.

Владельцем лесных участков, на которых стоят вышеупомянутые имения, является ООО "Большие ключи". Соучредителем этой фирмы ранее был лично экс-министр экологии, - сообщают "Схеми".

"Похоже, их срубили не только на частном участке, но и на части государственного леса. Она - ближе к водоему", - отмечается в сюжете.

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Журналисты обратились за комментарием к главному лесника государственного предприятия "Выщедубечанский лесное хозяйство" Анатолия Шияна. По телефону он ответил коротко: "Ничего об этом не знаю".

Сейчас же доля Злочевского в ООО "Большие ключи" переоформлена на кипрскую компанию "Биртилина Консалтинг ЛТД". Бенефициарный владелец - Андрей Тофалли с Кипра.

Однако "Большие ключи", по-прежнему связаны с бывшим министром экологии руководитель компании Евгений Марчевский является неизменным с 2014 года, контактный адрес фирмы совпадает с адресом другой компании, напрямую принадлежит Злочевского, а телефон совпадает с номером Валерия Ткача, за которого торгуют обувью в элитном магазине ZLOCCI, который также связан с семьей Злочевский.

После выхода в 2014-м сюжета программы прокуратура попыталась через суд вернуть государству эти лесные участки, а госинспектор дважды пытался проверить законность строительства в лесу, но не довел дело до конца. Полиция не помогла госинспектору не нашла нарушений. В итоге - исчез только забор на берегу водоема.

Пока же попасть на эту территорию граждане, как и во времена Януковича, не могут.

"Лесники, например, могли бы разорвать соглашение с пользователем леса. Но лесничество не спешит. Говорят, нет заявления от граждан. А факт, что государственный инспектор не может туда попасть, не принимают во внимание", - говорится в расследовании "Схем".

На Закарпатье массово вырубают деревья. Вследствие этого высыхают колодцы и разрушаются дороги. Жители села Ворочково жалуются на действия лесников.