Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес

 
Ексклюзивы
1/5
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 954
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 873
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 2511
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 927
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 702
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3906
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 765
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3402
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2052
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
6
4
9
5
6
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
Показали учения НАТО с истребителями вблизи украинских сел
Дмитрию Бойко на срочную пересадку костного мозга нужно 200 тыс. долларов
Дмитрию Бойко на срочную пересадку костного мозга нужно 200 тыс. долларов
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы
В соседнее село только с разрешением милиции - показали уникальные документы
Для детей с проблемами слуха и зрения создали онлайн-школу английского языка
Для детей с проблемами слуха и зрения создали онлайн-школу английского языка
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
Видео
Все видео
Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес
Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес
НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел (ВИДЕО) – адвокат
НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел (ВИДЕО) – адвокат
Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга
Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 738
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 522
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3402
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2754
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 октября 2018
Просмотров: 54
Десять тез про Європу й Україну
1. Європа має чіткі кордони на півночі, заході й півдні – але не має їх на сході. Східний кордон європейської цивілізації завжди був найменш ...
пятница, 12 октября 2018 18:47

Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес

  Комментировать
Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес
Пока же попасть на эту территорию граждане, как и во времена Януковича, не могут. Фото: gdb.rferl.org

Журналисты зафиксировали, как на территории государственного леса в Хотяновке под Киевом возле одного из имений, которые связывают с экс-министром экологии времена президентства Виктора Януковича Николай Злочевский, вырубают деревья.

Владельцем лесных участков, на которых стоят вышеупомянутые имения, является ООО "Большие ключи". Соучредителем этой фирмы ранее был лично экс-министр экологии, - сообщают "Схеми".

"Похоже, их срубили не только на частном участке, но и на части государственного леса. Она - ближе к водоему", - отмечается в сюжете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лесной пожар в Харьковской области тушат с вертолета и самолета

Журналисты обратились за комментарием к главному лесника государственного предприятия "Выщедубечанский лесное хозяйство" Анатолия Шияна. По телефону он ответил коротко: "Ничего об этом не знаю".

Сейчас же доля Злочевского в ООО "Большие ключи" переоформлена на кипрскую компанию "Биртилина Консалтинг ЛТД". Бенефициарный владелец - Андрей Тофалли с Кипра.

Однако "Большие ключи", по-прежнему связаны с бывшим министром экологии руководитель компании Евгений Марчевский является неизменным с 2014 года, контактный адрес фирмы совпадает с адресом другой компании, напрямую принадлежит Злочевского, а телефон совпадает с номером Валерия Ткача, за которого торгуют обувью в элитном магазине ZLOCCI, который также связан с семьей Злочевский.

После выхода в 2014-м сюжета программы прокуратура попыталась через суд вернуть государству эти лесные участки, а госинспектор дважды пытался проверить законность строительства в лесу, но не довел дело до конца. Полиция не помогла госинспектору не нашла нарушений. В итоге - исчез только забор на берегу водоема.

Пока же попасть на эту территорию граждане, как и во времена Януковича, не могут.

"Лесники, например, могли бы разорвать соглашение с пользователем леса. Но лесничество не спешит. Говорят, нет заявления от граждан. А факт, что государственный инспектор не может туда попасть, не принимают во внимание", - говорится в расследовании "Схем".

На Закарпатье массово вырубают деревья. Вследствие этого высыхают колодцы и разрушаются дороги. Жители села Ворочково жалуются на действия лесников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле имений бывшего министра экологии вырубают лес». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Оскара Уайльда одевали платье

"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 188313
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 4 Просмотров: 58023
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 50842
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 40703
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 33744
Общество
Зал славы украинских воинов откроют 14 октября
Зал славы украинских воинов откроют 14 октября Просмотров: 54
НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел (ВИДЕО) – адвокат
НАБУ и САП пиарятся на задержании человека, который сам к ним пришел (ВИДЕО) – адвокат
 1 Просмотров: 198
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
 Просмотров: 954
Во двор школы упала часть ракеты: 700 детей эвакуировали
Во двор школы упала часть ракеты: 700 детей эвакуировали Просмотров: 981
"Обошли Папуа - Новую Гвинею" - Украину признали самой бедной в Европе
"Обошли Папуа - Новую Гвинею" - Украину признали самой бедной в Европе Просмотров: 1800
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 27017
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua