Возле Администрации президента появилась станция велопроката

Возле здания АП установили велосипедную станцию Nextbike. Фото: Twitter

На Банковой у здания Администрации президента появилась станция проката велосипедов Nextbike.

Об этом сообщила пресс-служба АП в Twitter.

"Сегодня, 14 июня, под зданием Администрации президента была установлена ​​велостанция европейской сети Nextbike. Этот проект работает уже в более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года. Команда Администрации к испытанию сервиса готова!" - говорится в сообщении.

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Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року. Команда Адміністрації до випробування сервісу готова! pic.twitter.com/yZ4sLLKWtr — APU (@APUkraine) 14 червня 2019 р.

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