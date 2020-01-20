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понедельник, 20 января 2020 18:32

Возглавит ли адвокат Януковича департамент по расследованию дел Майдана: глава ГБР дала ответ

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Возглавит ли адвокат Януковича департамент по расследованию дел Майдана: глава ГБР дала ответ
Как утверждают украинские СМИ, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала экс-президента Виктора Януковича. ФОТО: zaxid.net

Глава ГБР Ирина Венедиктова опровергла слухи о назначении Александра Бабикова руководителем департамента по расследованию дел Майдана.

"Подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР, обязанности которого на сегодняшний день выполняю я", – заявила чиновница в видеообращении.

По словам Венедиктовой, активизация расследования резонансный дел против злоупотреблений чиновников напрямую связана с "информационной атакой, которая активно направлена на дискредитацию кадровых назначений в руководстве ГБР".

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Слухи о возможном назначении Бабикова ответственным за дела Майдана были подтверждены Ириной Венедиктовой на встрече с родственниками погибших на Майдане, состяовшейся 14 января. Официального объявления ГБР не давало.

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