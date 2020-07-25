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суббота, 25 июля 2020 15:30

ВОЗ сообщила новый рекорд по количеству больных Covid-19

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ВОЗ сообщила новый рекорд по количеству больных Covid-19
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами. Фото: Reuters

За последние сутки в мире зарегистрировали 284 196 случаев заражения Covid-19, что является рекордным числом.

До сих пор, это самый большой показатель за день. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения в пятницу, 24 июля.

"Количество случаев заражения коронавируса в мире выросла на 284 196 за последние 24 часа", - сказанов сообщении.

Днем ранее было выявлено 247 225 случаев заражения и 7097 летальных случаев.

Как отмечается, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.

По данным ВОЗ, первое место по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией занимает регион Северной и Южной Америки - 8 121 700 больных. За сутки этот показатель вырос на 173 187. Число умерших увеличилось на 7663 и достигло 325 625.

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Как отмечается, в Европе зарегистрировали 3170382 случаев инфицирования и 209421 умерший. В течение последних 24 часов количество больных выросло на 22 522, число умерших возросло на 451.

На третьей позиции по количеству инфицированных в мире занимает Юго-Восточная Азия. Количество инфицированных -1625564, умерших - 38 111. За сутки количество зараженных увеличилось на 54 247, умерших на 908 человек.

Как сообщает ВОЗ, в общем во всем мире обнаружили 15,2 млн случаев инфицирования, умерли более 628 тыс больных.

Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

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