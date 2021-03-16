ВОЗ собирает внеочередное заседание из-за вакцины AstraZeneca

Вакцину от AstraZeneca разберут на внеочередном заседании ВОЗ. Фото: Reuters

Комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью вакцины производства AstraZeneca.

Заседание комитета состоится 16 марта, информирует AFP.

"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает имеющиеся данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам и проведет встречу по этому вопросу завтра", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, указывающих на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом против Covid-19 производства AstraZeneca.

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С начала марта уже около 15 стран Европы приостановили применения британско-шведской вакцины Oxford/AstraZeneca за случаев возникновения тромбов.