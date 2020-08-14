ВОЗ прокомментировала возможность заражения Covid-19 через пищу

ВОЗ опровергла риски заражения коронавирусом через пищу или пищевую упаковку. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения опровергла заявления Новой Зеландии и Китая о возможности заразиться коронавирусом через пищу или пищевую упаковку.

Мнение ВОЗ поддержал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Reuters.

Коронавирус не может полноценно размножаться в еде. Чтобы выжить, ему нужен живой организм животного или человека. Хотя исследования и подтверждают, что Covid-19 может оставаться на упаковках продуктов в течение нескольких часов, а иногда - дней, в зависимости от материалов, температуры и влажности, однако случаи заражения таким способом слишком редки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин заявил о регистрации первой вакцины от коронавируса

Китай передал во Всемирную организацию здравоохранения геном Covid-19, который стал причиной новой вспышки инфекции в Пекине. По словам китайских властей, это европейский штамм.