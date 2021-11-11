ВОЗ прогнозирует в следующем году нехватку 2 млрд шприцев для прививок

Миру может не хватить шприцев – ВОЗ. Фото: Reuters

В мире может возникнуть глобальная нехватка от 1 до 2 млрд шприцев для вакцинации от Covid-19 в 2022 году.

Это может задержать вакцинацию во всем мире или побудить более бедные страны к небезопасному повторному использованию игл, заявила старший советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по доступу к лекарствам и товарам для здоровья Лиза Хедман, сообщает Insider.

Производители по всему миру должны найти способ наращивать производство одноразовых шприцев для уколов.

"Когда вы думаете о количестве вакцинаций, которые делаются как ответ на пандемию, это не та зона, где мы можем позволить себе сокращения, нехватку или что-либо, кроме полной безопасности для пациентов и медицинского персонала", — сказала она журналистам.

Шприцы еще и сложнее и дольше транспортировать из-за их размера — один шприц занимает в 10 раз больше места, чем доза вакцины.

ЮНИСЕФ также предупредил о нехватке шприцев в прошлом месяце, прогнозируя, что в следующем году мир может столкнуться с нехваткой 2,2 миллиарда шприцев.

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В мире было введено 6,8 миллиарда вакцин против Covid-19, при этом ежегодно производится 6 миллиардов шприцев.