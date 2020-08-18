ВОЗ призывает отказаться от карантина

ВОЗ призывает больше не вводить карантин. Фото: Корреспондент

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран больше не вводить карантин из-за пандемии коронавируса.

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, соответствующее заявление сделала главная эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает medikforum.

В начале пандемии, когда закрытие границ с Китаем могло резко сдержать масштабы эпидемии, ВОЗ активно призывала этого не делать, пускать туристов из Китая во все страны и не провоцировать "неравенство".

Границы все же закрыли, когда пандемия уже распространилась по всему миру, тогда же ВОЗ признала правильность закрытия границ.

Потом месяцами эксперты ВОЗ уверяли, что медицинские маски здоровым людям не нужны, но ВОЗ снова посоветовала носить маски всем без исключения.

Наконец, почти всем странам мира ВОЗ долгое время советовала закрываться на жесткий карантин. Но сейчас Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов по второй и последующих волнах Covid-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане.

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Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус не может полноценно размножаться в еде. Чтобы выжить, ему нужен живой организм животного или человека.