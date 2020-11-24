ВОЗ предупреждает о негативных последствиях карантина на праздники

В ВОЗ считают, что людям необходимо дать возможность встречаться на Рождество. Фото: pixabay

Сохранение жестких карантинных ограничений на Рождество может иметь негативные последствия.

Вместе с тем на время Рождественских праздников снимать ограничения не стоит, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Deutsche Welle.

"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власть не в состоянии отслеживать контакты больных и изолировать их, то ослабление приведут к резкому росту числа заражений", - сказал Райан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов рассказал, когда можно будет понять эффективность карантина выходного дня

По его словам, нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней празднования могут привести к ухудшению ситуации. При этом в ВОЗ считают, что людям необходимо дать возможность встречаться на Рождество.

"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызывает грусть и подавленное состояние, что может привести к" усталости от ограничительных мер "и, возможно, следующему протесту против них", - отметил Райан.

На рождественские праздники в Украине следует ввести более жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией Covid-19 продолжительностью 3-4 недели. Доверия к эффективности карантина выходного дня нет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.