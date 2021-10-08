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пятница, 08 октября 2021 00:46

ВОЗ официально определила постковидный синдром: симптомы

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ВОЗ официально определила постковидный синдром: симптомы
Описали постковидный синдром. Фото: Главком

Всемирная организация здравоохранения официально дала определение постковидного синдрома.

Симптомы могут держаться около 3 месяцев. От него страдают 20% переболевших, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Определение постковидного синдрома было сформировано после анализа и опроса нескольких сотен пациентов из разных стран мира.

"Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания Covid-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами", - пишет ВОЗ.

Среди симптомов синдрома отмечают:

повышенную утомляемость;

нехватка дыхания;

когнитивные расстройства;

некоторые другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию.

Cимптомы могут возникнуть после выздоровления от коронавируса, или же во время болезни. Время от времени они могут усиливаться или ослабевать.

Изучение синдрома будет продолжаться и зависеть от поступления новых данных.

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Защитные маски обязаны носить все без исключения украинцы. Независимо от того, прошел человек полный курс Covid-вакцинации или переболел. Маска - основной способ избежать инфицирования, заявили в МОЗ.

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Дата
08
октября

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