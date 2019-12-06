ВОЗ обнародовала ужасную статистику смерти от кори

Количество больных на корь в мире увеличивается ежегодно. Фото: Цензор

В 2018 году от кори в мире умерло 142,3 тысячи человек.

Большинство из них - дети до пяти лет, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Это - на 18 000 больше, чем годом ранее.

Тенденция к росту наблюдается и в этом году. По данным ВОЗ, в течение 11 месяцев 2019 года во всем мире было зарегистрировано более 413 000 случаев заболевания, тогда как в 2018-м за этот период - более 353 000.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина на пороге страшной эпидемии" - Зеленского просят собрать СНБО

Однако эти цифры показывают лишь количество официально зафиксированных случаев заболевания - на самом деле количество инфицированных значительно выше, отмечают в ВОЗ. По расчетам организации, в прошлом году количество случаев заболевания в мире могла превысить 9,7 миллиона, а годом ранее - 7,5 миллиона.

В Украине за первые восемь месяцев этого года корью заболели более 57 000 человек. Всего с лета 2017 года на корь в Украине заболели более 115 000 человек, 41 человек умер от болезни.