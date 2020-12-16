ВОЗ будет расследовать происхождение источника Covid-19

ВОЗ отправит специалистов в Китай. Фото: Reuters

Специалисты ВОЗ должны поехать в Китай для изучения происхождения коронавируса в январе 2021 года.

Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, - сообщил член миссии Фабиан Лендертц на пресс-конференции.

Ученые попытаются понять, циркулировал ли коронавирус раньше.

Они исследуют рынок в Ухане, а также отберут образцы летучих мышей и других животных, которые могли быть переносчиками вируса.

Идею изучения происхождения коронавируса поддержали представители более 120 стран мира. Украина также выступила за необходимость проведения такого расследования.

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Напомним, 2 декабря 2019 в городе китайском Ухане зафиксировали первый случай пневмонии неизвестного происхождения. Впоследствии было установлено, что ее вызвал бетакоронавирус 2019-nCoV.