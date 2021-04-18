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воскресенье, 18 апреля 2021 10:05

Воскресная погода в Украине: синоптики назвали 3 области, где до сих пор холодно

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Воскресная погода в Украине: синоптики назвали 3 области, где до сих пор холодно
Погода 18 апреля будет дождевая. Фото: molbuk.ua

В Карпатах 18 апреля спасатели прогнозируют снеголавинные опасности. Лавины могут сойти в трех областях: Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской.

Сегодня в Украине прогнозируют заморозки на почве от 0 до -5 ° С. Во всех областях облачно, а на западе, севере и в центре страны ожидаются дожди.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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На востоке страны температура воздуха составит + 11- + 15 ° С, а на севере столбики термометров покажут + 10- + 13 ° С.

В западных областях температура воздуха установится на уровне + 12- + 14 ° С. Дождь ожидается в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Житомире, Сумах и Киеве.

На юге страны температура воздуха будет + 12- + 15 ° С.

18 апреля православная церковь вспоминает Феодула чтеца и преподобной Феодоре Солунского. В народе этот праздник прозвали Федул Ветрогон, ведь верили, что сегодняшний ветер обладает магической силой.

18 апреля надо открывать окна и пускать сквозняк в дом. Также советуют постирать все вещи и постель и высушить их на улице.

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