Вопрос локдауна в среду рассматривать не будут - МОЗ

Кабинет министров не будет рассматривать возможность введения жесткого карантина на заседании 2 декабря. Минздрав соответствующее постановление не вносил.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
На вопрос, ждать ли завтра решения о введении локдауна, ответил: "Нет, не ждать. Мы такое предложение на заседание правительства не выносили".
"У нас есть другие постановления, касающиеся медицинской системы. Они не касаются карантина. Есть постановления о дополнительном выделении средств, в том числе на лабораторные центры. Текущая работа. Относительно жесткого карантина, дополнительных ограничений, то на завтра такой проект решения даже не готовили", - сказал Степанов.
Он заверил, что украинцам о введении локдауна сообщат за 7-10 дней.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что жесткий карантин в Украине точно введут. Сейчас идут дискуссии относительно дат.
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