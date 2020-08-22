ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось

Всемирная организация здравоохранения обновила список стран об опасности коронавируса, передает МОЗ.

Украина попала в "зеленую зону". В "красной зоне" оказались 65 государств. Среди них - Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания, Монако и др.

В страны "зеленой зоны" вошли Россия, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и другие. Также в эту зону вошла и Украина.

Согласно обновленным данным, с "красной зоны" были исключены Россия, Молдова, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия.

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За сутки количество больных коронавирусом увеличилось в Украине почти на 2,3 тысячи. По состоянию на 8:40 22 августа зафиксировано уже почти 103 000 случаев коронавирусной болезни Covid-19.