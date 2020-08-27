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четверг, 27 августа 2020 16:13

"Вообще невменяемые?" - Юрко Юрченко требует компенсацию от ОП

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Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко требует роялти и компенсации морального ущерба за использование его песни "Я иду" без разрешения и неправильно указанное авторство.

"Они там вообще невменяемые!? Три дня искали в картотеках и метриках авторов песен. Оказываетс, задним числом можно исправлять и это не будет нарушением законодательства. Эврика !!! И на тебе - автор "Я иду" по их версии - Игорь Балан. А я значит написал "А теперь все иначе". Ну специально же такое делают", - написал музыкант в Facebook.

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Речь идет о концерте ко Дню Независимости. В нем звезды украинского шоу-бизнеса перепели серию украинских хитов - от 90-х до наших дней. В тот же день группы "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали своего разрешения на использование написанных ими произведений.

Автор: Скриншот поста на Facebook-странице Юрка Юрченко
  Юрко Юрченко требует роялти и компенсацию за использование его песни
Юрко Юрченко требует роялти и компенсацию за использование его песни

В День Независимости Офис президента не придерживался авторских прав, на которые сейчас ссылается. 24 августа подписи к песням содержали только названия композиций и года выпуска. Отметка об авторах слов и музыки перед каждой песней появилась через несколько дней на смонтированном видео.

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