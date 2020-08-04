Волынская область усиливает карантин

На Волыни усилили карантин. Фото: pixabay

Усилить карантин для предотвращения распространения коронавируса решили в Волынской области.

В соответствии с новыми карантинными правилами Луцк попал в красную зону, Луцкий и Любашевский районы - в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцевский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы - в желтую, сообщили в Волынской областной государственной администрации по итогам заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Несмотря на протест горсовета Луцка вводить жесткие карантинные ограничения в соответствии с красной зоной, ОГА ввела соответствующие противоэпидемические мероприятия.

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Власти области призвали центральную власть пересмотреть методики определения карантинных зон. В частности, в ОГА считают, что показатель "внесение единицы в превышение региона" искажает объективность полученных результатов.

"Показатели считаются за последнюю неделю. Поэтому, думаю, что до конца недели ситуация в области значительно улучшится, и у нас не будет красного уровня эпидемической опасности в Луцке. Сегодня мы должны выполнить постановление КМУ и решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое нам довели", - пояснил председатель ОГА Юрий Погуляйко.

Во Львове не будут запрещать работу спортивных залов и хостелов в связи с занесением города в оранжевую зону эпидемиологической безопасности. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС 4 августа. Государственная комиссия ТЭС и ЧС объявила во Львове с 3 августа оранжевый уровень эпидемиологической безопасности.