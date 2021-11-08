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понедельник, 08 ноября 2021 00:28

Волынская область перешла в "красную" зону: список ограничений

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Волынская область перешла в &quot;красную&quot; зону: список ограничений
Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение только спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей. Фото: Pexels

Волынская область в полночь 8 ноября оказалась в "красной" зоне карантина. В этой зоне действуют наиболее жесткие карантинные ограничения.

В "красной" зоне карантина запрещается работа:

- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

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Под запретом и проведение массовых мероприятий, исключение только спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта без зрителей.

Если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ограничения не действуют.

Кроме того, областные власти ввели обязательный COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус для проезда в городском и внутриобластном транспорте. Однако новое правило не действует в Луцке, потому что город отказался его вводить.

Без ограничений в "красной" зоне карантина могут работать АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.

В Украине с 8 ноября невакцинированных госслужащих, а также работников учреждений образования и детских садов без Covid-прививок начнут отстранять от работы.

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