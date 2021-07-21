Волонтеры вместе с Фондом Порошенко помогли продуктами пострадавшим от наводнения в Закарпатье

"Европейская Солидарность", Фонд Петра Порошенко и ОО "Дело общин" передали более 400 продуктовых наборов пострадавшим от наводнения в Закарпатской области

Партийцы "Европейской Солидарности" передали более 400 продуктовых наборов, собранных Фондом Петра Порошенко и активистами ОО "Дело общин" пострадавшим от наводнения в Закарпатской области.

Как сообщила депутат Ясинянского поселкового совета на Раховщине Наталья Шитив, 120 продуктовых наборов получили семьи, проживающих в селе Стебный. Еще 50 наборов передали жителям села Богдан.

"Кроме того, мы смогли поддержать нацгвардийцев, которые пришли на помощь пострадавшим, и своими силами восстанавливают дома и домохозяйства. Это, возможно, маленькая поддержка, но мы рады, что сумели немного помочь тем, кто в этом нуждается", - сообщила Наталья Шитив.

"Европейская Солидарность", Фонд Петра Порошенко и ОО "Дело общин" передали более 400 продуктовых наборов пострадавшим от наводнения в Закарпатской области

"Обещание правительства дать деньги на берегоукрепление пока остается обещанием. Хорошо, что хоть область немного помогла с разборкой завалов. Я благодарна ОО "Дело общин" и Фонду Петра Порошенко, которые оперативно собрали продуктовые наборы и уже начали развозить их пострадавшим. Мы понимаем, что эта помощь точно не закроет всех насущных потребностей, но людям важно знать, что их не бросили один на один с бедой", - прокомментировала председатель Закарпатской территориальной организации партии "Европейская Солидарность", народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Европейская Солидарность", Фонд Петра Порошенко и ОО "Дело общин" передали более 400 продуктовых наборов пострадавшим от наводнения в Закарпатской области

Как известно, в прошлом году пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" побывал на Прикарпатье в пострадавших от разрушительного наводнения селах.

Команда Порошенко тогда привезла в Надворнянский район дизель-генераторы и помпы для откачки воды.

Во время прошлогоднего локдауна силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине. В этом году люди с уязвимых групп получили более 12 с половиной тысяч продуктовых наборов. С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Фонд вместе с волонтерами передал в больницы и амбулатории более ста кислородных концентраторов. Всего с начала пандемии в Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.