Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая

Михаил Макарук: "У Путина мировоззрение "четкого пацана" 1990-х. Пытается нас прессовать ради уступок". Фото: Сергей Старостенко

Перемещение российских войск на украинской границе – это показуха. Низкий уровень жизни россиян и падение авторитета власти заставляют Путина с одной стороны раздувать урапатриотический угар в российском обществе, с другой – провоцировать панику в Украине. Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Сначала Россия просто перегоняла технику. Перед Украиной и так стояло большое количество тактических групп. Это фактор сдерживания, чтобы распорошить наши силы. InformNapalm обнаружил, что россияне начали разворачивать госпитали и командные пункты. Это уже полноценный шантаж. Стянули все, что могли. Люди с той стороны поребрика сообщают, что собрали контрактников со всей армии. Из дальневосточного округа перебрасывали в центральный. Из центрального – в Украину. Значительное количество техники перевооружено. Продолжаются демонстративные полеты вертолетов у наших границ, обучение Южного военного округа самолетов радиоэлектронной разведки и борьбы. Все эти перемещения – игра мышцами. У Путина мировоззрение "четкого пацана" 1990-х. Пытается нас прессовать ради уступок. Может потребовать достроить "Северный поток-2", дать воду в Крым, забыть о Навальном, присоединить Беларусь или вернуть Россию в G8. Главная цель Путина – поднятие рейтинга, который сейчас очень низкий", – считает он.

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По словам эксперта, основная цель России – спровоцировать панику в Украине. И она ее достигла.

"Россия превратилась в милитаристическое государство. Уровень жизни россиян намного ниже, чем у нас – это факт. Нужен патриотический угар. Россияне зациклены на таких датах, как 9 мая или 22 июня. Маленькая победоносная война – любимый сценарий Путина. Могут быть попытки захватить Мариуполь или Чермалык. Когда Путин после Ельцина пришел к власти – началась вторая Чеченская война, то есть за независимость Ичкерии. Следующий президентский срок – война в Грузии. Еще один – оккупация Крыма и Донбасса. В России многие недовольны Путиным. Старые элиты не меняются. Наступает пора, похожая на времена Горбачева, когда в ЦК КПСС были люди в возрасте 70-80 лет. Россия отходит на периферию. Она уже не будет мировым центром принятия решений, как это было до оккупации Крыма. У нее два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая. Последнее уже происходит", – заключает он.

Полное интервью с Михаилом Макаруком читайте в журнале "Країна".

Россия отводит свои войска от границ Украины. Но не следует считать, что угроза полномасштабного военного вторжения миновала. Она не исчезла и не исчезнет, пока в Кремле сидит Путин, считает директор Международного института демократии Сергей Таран.