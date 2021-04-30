Волонтер рассказал, как подготовиться к наступлению России

Михаил Макарук: "По 10-балльной шкале оцениваю готовность наших войск на "шесть"". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Для обеспечения армии всем необходимым нужно в первую очередь опираться на собственные усилия. Со стороны государственной власти есть инициативы, но довольно непоследовательные. Надо принять закон об огнестреле, чтобы население имело чем себя защитить. Уже выросло новое поколение украинцев, которое ассоциирует себя с Европой.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказывает волонтер, представитель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"При создании материально-технической базы надо рассчитывать на себя, – говорит он. – Руководство должно проводить штабные учения. Это делают. Президент подписал закон о резерве. Договариваются с партнерами о поставках оружия. Прежде всего сейчас должны рассматриваться и решаться военные вопросы. Зеленский съездил на передовую, провластные депутаты побывали в войсках. В информационном плане делают то, что должны. Но очень неуверенно.

Надо проводить учения территориальной обороны, командно-штабные игры, боевые осмотры бригад. Официально обращаться за помощью к нашим ближайшим союзникам. Они могут выручить с ПВО, с радиоэлектронной борьбой, с системами логистики и обеспечения. Это все колоссальные программы. Также – обучение и реабилитация раненых. У нас до сих пор нет санитарной авиации".

Уровень готовности армии выше среднего, отмечает волонтер, но гражданским нечем защищаться в случае нападения.

"По 10-балльной шкале оцениваю готовность наших войск на "шесть". Меня спрашивают – что делать? Отвечаю: если вы воевали – вступайте на службу в резерв своей бригады. Если нет – вступайте в бригаду теробороны. Покупайте и легализируйте оружие. Верховная Рада должна наконец принять закон об огнестрельном оружии. Чтобы мы могли вооружаться, и чтобы не было как в Славянске и Краматорске в 2014-м, когда людям нечем было защищаться".

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Если начнется реальное наступление, то первое, за счет чего мы можем выстоять – общество, считает Михаил Макарук.

"У нас уже сформировалась нация, которая знает, чего хочет. Украинцы напоминают мне пчел. У нас бывают трутни, которые ничего не делают. Но не дай Бог кто-то запихнет руку в наш улей. У нас выросло новое поколение, для которого Россия – враг. Оно ассоциирует себя с Европой. Но Москва все еще держит нас за капюшон. Потому что, как считают в Кремле, без Киева России не будет".

Полное интервью с Михаилом Макаруком читайте в журнале "Країна".

Нет никаких условий для мирного урегулирования конфликта. Путину нужна война. Когда конфликт в Приднестровье стал ему невыгоден – он его просто заморозил. Так же он может заморозить и войну на Донбассе. Надо наращивать наш военный потенциал и переходить от пассивной обороны к обороне активной, считает политолог-международник Григорий Перепелица.