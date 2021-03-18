Волна заболеваний Covid-19 будет до конца апреля - МОЗ

В Минздраве заявили, что локдаун Украине пока не нужен. Фото: Reuters

Вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

В Украине пока не будут вводить локдаун. Однако украинцы должны строго придерживаться карантинных требований, министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире ТСН.

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - пояснил Степанов.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что локдауна можно будет избежать, если люди ограничат социальные контакты. В то же время, по словам премьера, если красный уровень будет введен в большинстве областей, то Кабмин будет вынужден вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины.