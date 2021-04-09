Война возможна. США парализуют - украинцы про брязганье оружием, которое устроила РФ

Российская Федерация стягивает свои войска к границе Украины.
Солдаты расположились на полигоне Погоновое - около 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями. Также есть информация о наличии возле Украины 20-25 тыс. военных личного состава России. Стягивают наступательное вооружение - ракетные системы залпового огня "Ураган", "Град" и другие.
Gazeta.ua спросила киевлян: боятся ли начала войны и готовы ли защищать государство?
Наталья, 45 лет:
Это очень страшная ситуация. Хочется, конечно, чтобы уже закончилась война и спать спокойно. Но если будет необходимо, то будем защищать страну. Власть должна делать все возможное, чтобы не допустить военного конфликта.
Олег, 27 лет:
У меня работа и нет времени думать о войне. Слышу об обострении конфликта на Востоке во второй раз. Но не надо переживать. Это холодная война, когда каждый шаг - часть тактики. России не выгодно начинать военный конфликт. США заморозят счета и это парализует РФ. Они ведь не хотят потерять партнерство? Все действия - провокация, сегодня вопросы не решаются войной.
Жанна, 21 год:
Война идет уже, но гибридная, информационная. Я не боюсь, что в Киев придут боевики с автоматами. Каждый день слышу новости о стягивание войск и обострение ситуации. Поэтому уже мало верится, не воспринимаешь каждый слух серьезно. Воевать не пойду, потому что я девушка и не должна участвовать в военных действиях.
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Константин, 49 лет:
Война возможна. Если так, то надо каждому гражданину бороться за Украину. Прежде всего, власти договариваться дипломатично. Россия объявила военные учения во всей стране - это политическая игра, провокации и метод манипуляции.
Ростислав, 23 года:
Россия не решится начать полномасштабную войну. Ей будут противостоять страны-члены НАТО, которые взяли на себя обязательства защищать Европу. РФ не хватит военной силы против них. И даже если обострение будет, то не вижу смысла воевать. Должны быть обученные люди, профессиональные военные, а не ребята после армии, которые копали картошку там. Быть живой изгородью перед Россией нет смысла. Бесполезных жертв будет много. Надо создавать частные армии, как во всех развитых странах.
В ВСУ Украины заявили, что готовы к быстрой реакции на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинско-российской границы.
В последнее время возросло количество случаев нарушения перемирия на Востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.
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