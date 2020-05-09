Война на Донбассе: боевики применили артиллерию

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 3861
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 531
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2862
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2439
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2178
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
13
11
4
8
5
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Видео
Все видео
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 531
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2871
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1746
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3807
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 333
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 19:01

Война на Донбассе: боевики применили артиллерию

  Комментировать
Война на Донбассе: боевики применили артиллерию
Боевики семь раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Красногоровки и Опытного оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем. Защитников Широкино враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи у Хутора Вольного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Крымским враг выпустил по нашим позициям 10 мин 120-го калибра, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из 82 мм минометов - 8 мин. Неподалеку Орехово противник выпустил противотанковую управляемую ракету", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Оккупационные администрации так называемых ЛНР и ДНР в несколько раз занижают статистику заболеваемости Covid-19. По оценкам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, количество больных занижено минимум в 2-2,5 раза.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Война на Донбассе: боевики применили артиллерию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel

На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток

Пилоту не хватило горючего долететь до Северного полюса

Террористы убили бывшего премьера

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 18594
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 13590
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 11412
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 6156
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
3
 Просмотров: 5922
Общество
Зеленский рассказал, чего ждет от Саакашвили на новой должности
Зеленский рассказал, чего ждет от Саакашвили на новой должности Просмотров: 207
Украинская певица Юлия Думанская снова стала матерью
Украинская певица Юлия Думанская снова стала матерью Просмотров: 315
Ограничения на въезд в страны ЕС могут продлить
Ограничения на въезд в страны ЕС могут продлить Просмотров: 360
Коронавирус: в Херсонской области закрыли три населенных пункта
Коронавирус: в Херсонской области закрыли три населенных пункта Просмотров: 144
"Рабства в Украине нет": Зеленский о выезде украинских работников
"Рабства в Украине нет": Зеленский о выезде украинских работников 1 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
5
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
4
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
Голосов: 51171
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua