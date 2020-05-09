Война на Донбассе: боевики применили артиллерию

Боевики семь раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Красногоровки и Опытного оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем. Защитников Широкино враг обстреливал из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи у Хутора Вольного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Крымским враг выпустил по нашим позициям 10 мин 120-го калибра, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из 82 мм минометов - 8 мин. Неподалеку Орехово противник выпустил противотанковую управляемую ракету", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Оккупационные администрации так называемых ЛНР и ДНР в несколько раз занижают статистику заболеваемости Covid-19. По оценкам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, количество больных занижено минимум в 2-2,5 раза.