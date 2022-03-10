Война может затянуться. Надо научиться жить в новых условиях - Резников

Украинцы должны привыкать к жизни в условиях войны. Фото: Алексей Резников

Война с Россией может затянуться, а победа Украины может состояться позже, чем хочется.

Никто не знает, когда у оккупантов закончатся ресурсы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Наша армия проделывает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди россиян. Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда в России иссякнет запас прочности . Это может произойти позже, чем нам бы хотелось", - сказал Резников.

По его словам, граждане Украины должны привыкнуть к новым условиям.

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"Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом", – отметил министр.

Только в таком случае мы сможем приблизить Украину к победе и поддерживать экономику, а у врага не будет шансов одолеть нас.

"Я не хочу приводить опыт других стран, которые выстояли в подобных условиях. Мы знаем разные примеры. Но нам всем надо привыкать, что теперь мы сами – пример и образец. Для Европы. Для мира. И пример очень достойный! Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе", - добавил Резников.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.