Военные рассказали о ситуации на фронте

Боевики семь раз обстреляли украинские позиции. Фото: Главком

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксировано активность снайперской пары. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин , а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия, рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Широкиного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: в районе населенного пункта Луганское - с 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета; рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 6 мин", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

14 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как на оккупированную территорию Донбасса через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" прошел 341 человек в военной форме. Эти передвижения фиксировали с 17 сентября 2019 до 28 января 2020-му.