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четверг, 16 декабря 2021 05:30

Военкоматов в Украине больше не будет

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Военкоматов в Украине больше не будет
Военкоматы изменят название. Фото: newch.tv

В Украине вместо военных комиссариатов теперь будут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Соответствующие изменения правительство внесло в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и приеме призывников на военную службу по контракту.

В частности, изменения касаются унификации терминологии. Так, в тексте Положения "военные комиссариаты" заменяются на "территориальные центры комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" - на "руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Кроме того, уточнен порядок оформления учетных документов для лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.

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Также изменения в Положение внесены в части, которые касается совершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.

С 1 октября в Украине начался осенний призыв, который продлится до конца декабря. На срочную военную службу планируют забрать 13 575 мужчин.

Больше всего срочников пойдут служить в подразделения Вооруженных сил Украины - 6,5 тыс. человек. Национальную гвардию пополнят 4775 мужчин, Государственную пограничную службу - 1700. Меньше всего людей попадут в Государственную специальную службу транспорта - 600.

На срочную службу в Украине забирают мужчин от 18 до 27 лет.

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