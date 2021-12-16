Военкоматов в Украине больше не будет

Военкоматы изменят название. Фото: newch.tv

В Украине вместо военных комиссариатов теперь будут территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Соответствующие изменения правительство внесло в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и приеме призывников на военную службу по контракту.

В частности, изменения касаются унификации терминологии. Так, в тексте Положения "военные комиссариаты" заменяются на "территориальные центры комплектования и социальной поддержки", а "военные комиссары" - на "руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Кроме того, уточнен порядок оформления учетных документов для лиц с инвалидностью, которые имеют тяжелые заболевания и лишены возможности свободного передвижения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать, когда без повестки забирают в военкомат

Также изменения в Положение внесены в части, которые касается совершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями в вопросах учетно-призывной работы.

С 1 октября в Украине начался осенний призыв, который продлится до конца декабря. На срочную военную службу планируют забрать 13 575 мужчин. Больше всего срочников пойдут служить в подразделения Вооруженных сил Украины - 6,5 тыс. человек. Национальную гвардию пополнят 4775 мужчин, Государственную пограничную службу - 1700. Меньше всего людей попадут в Государственную специальную службу транспорта - 600. На срочную службу в Украине забирают мужчин от 18 до 27 лет.