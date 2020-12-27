Воды в Крыму не будет и в следующем году

Крымские водохранилища резко высохли. фото Krym.org

В следующем году в Крыму снова будут сидеть без воды. Такой прогноз дают украинские ученые.

Даже если зима и весна 2021 будут богатыми на осадки, наполнить водохранилища в аннексирована Крыму это не позволит, считает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк. Об этом он сказал в комментарии проекту Радио Свобода Крим.Реалии.

"Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед (оккупационной российской - ред.) властями Крыма", - сказал Яцюк.

Он добавил, что ситуация с обезвоживанием Крыму в этом году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

Между тем спикер оккупационного российского парламента Крыма Владимир Константинов призвал жителей полуострова "не ждать воды из крана", а "изменить отношение" к ней в своей голове.

"Для Крыма вода - это ценность. Наша задача - всю свою деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские сады, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала в голове изменить отношение к воде. Вода в Крыму - ценность . Была, есть и будет. Если мы это поймем, у нас эта проблема исчезнет очень быстро. Не делай тех вещей, без которых можно обойтись, особенно вещи непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части Украины прекратили.