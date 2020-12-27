Воды в Крыму не будет и в следующем году

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 288
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6048
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 612
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 459
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18945
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 900
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2601
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
5
3
9
9
6
&quot;Школы и садики платные&quot;, - украинка рассказала об образовании в ОАЭ
"Школы и садики платные", - украинка рассказала об образовании в ОАЭ
В Одессе снесли хату Саакашвили
В Одессе снесли хату Саакашвили
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Охотиться на редких животных разрешено только с фотоаппаратами
Наталья Яременко делает рождественские украшения из экоматериалов
Наталья Яременко делает рождественские украшения из экоматериалов
Видео
Все видео
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Создали браслет-антисептик - как он работает
Создали браслет-антисептик - как он работает
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 450
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18945
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1332
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1989
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 342
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
воскресенье, 27 декабря 2020 09:20

Воды в Крыму не будет и в следующем году

  Комментировать
Воды в Крыму не будет и в следующем году
Крымские водохранилища резко высохли. фото Krym.org

В следующем году в Крыму снова будут сидеть без воды. Такой прогноз дают украинские ученые.

Даже если зима и весна 2021 будут богатыми на осадки, наполнить водохранилища в аннексирована Крыму это не позволит, считает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк. Об этом он сказал в комментарии проекту Радио Свобода Крим.Реалии.

"Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед (оккупационной российской - ред.) властями Крыма", - сказал Яцюк.

Он добавил, что ситуация с обезвоживанием Крыму в этом году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

Между тем спикер оккупационного российского парламента Крыма Владимир Константинов призвал жителей полуострова "не ждать воды из крана", а "изменить отношение" к ней в своей голове.

"Для Крыма вода - это ценность. Наша задача - всю свою деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские сады, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала в голове изменить отношение к воде. Вода в Крыму - ценность . Была, есть и будет. Если мы это поймем, у нас эта проблема исчезнет очень быстро. Не делай тех вещей, без которых можно обойтись, особенно вещи непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму обнаружили рекордное количество погибших дельфинов

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части Украины прекратили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воды в Крыму не будет и в следующем году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

В цемент православного храма добавляли масло

В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 19800
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 11916
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 8730
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 8604
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 5292
Общество
Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье
Любовный гороскоп на 2021 год: кому светит замужество и пополнение в семье
 Просмотров: 18
Медицинский гороскоп на 27 декабря: что поможет улучшить самочувствие в последнее воскресенье года
Медицинский гороскоп на 27 декабря: что поможет улучшить самочувствие в последнее воскресенье года
 Просмотров: 162
За сутки определено 6113 случаев коронавируса
За сутки определено 6113 случаев коронавируса Просмотров: 162
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 1341
Буксир "Яны Капу" отремонтировали и вернули в строй
Буксир "Яны Капу" отремонтировали и вернули в строй Просмотров: 279
Больше всего комментируют
4
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
3
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
После нападения России из Крыма мобилизуют мужчин и женщин - Зеленский
1
Зеленский рассказал о главе Минздрава
1
"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые вышли на митинг #SaveФОП
Голосов: 54598
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть