Воду в украинских городах исследовали на коронавирус - что обнаружили

Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Фото: pixabay

На наличие коронавируса проверили воду в Киеве и еще 4 городах Украины.

Анализ проводила киевская генетическая лаборатория, сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

30 образцов отобрали в июле-августе. Взяли пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также вод после очистки.

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Результаты не выявили вирус SARS-COV-19 ни в одной из проанализированных проб - в неочищенных и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных NORMAN.

В Киевводоканале говорят, что "ВОЗ отмечает, что на сегодняшний день нет доказательств того, что вирус Covid-19 передается через канализационные системы, с очисткой сточных вод или без них".

"С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране актуальным является повторение отбора проб, но мы уверены, что на объектах Киевводоканала отклонений в качестве как питьевой воды, так и стоков, обнаружено не будет. Наша Бортническая станция аэрации работает в штатном режиме с соблюдением гигиенических норм и техники безопасности труда ", - заявили в Киевводоканале.

По состоянию на 27 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 220 человек. Это на 125 инфицированных больше, чем за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.