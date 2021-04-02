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пятница, 02 апреля 2021 15:45

Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки

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Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Полиция будет проверять соблюдение новых правил. Фото: pinterest.com

Перевозчики Киева с 5 апреля будут придерживаться новых правил работы транспорта из-за карантина.

Поэтому на маршруты выведут не весь транспорт, рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии "Укринформа".

"С понедельника автобусы выйдут на линию, но думаю, что не в полном объеме, потому что мы столкнулись с проблемой, связанной с пропусками для наших водителей. Оперативно заказали спецпропуска для работников, но пока не получили информации, будут ли они у нас или нет. Надо, чтобы наши механики, сотрудники смогли добраться на работу", - сказал он.

Также причиной уменьшения количества транспорта на период ограничений стало то, что не все водители хотят работать. Полиция будет проверять соблюдение новых правил.

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"Во-первых, из-за пассажиропотока, которого не будет. Во-вторых, люди без пропусков не смогут попасть в общественный транспорт, потому что там, я так думаю, будут работать правоохранители и помогать кондукторам не пускать тех пассажиров. У нас такого не будет, поэтому все эти пассажиры будут пытаться все же попасть в салоны автобусов. Это будут постоянные конфликты между пассажирами и водителями", - сказал председатель Ассоциации.

По его словам, будут пытаться выпустить максимально большое количество подвижного состава на маршруты, а решение столичных властей о новом режиме работы уже есть.

"Маршрутки - это общественный транспорт, и мы будем работать в таком же режиме, как КП "Киевпастранс", - подчеркнул Моисеенко.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. В частности, перевозить пассажиров в общественном транспорте можно будет только по пропускам. Введение полного карантина в столице не повлияет на график движения поездов.

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