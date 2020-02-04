Водителей призывают не выезжать за пределы городов

В Украине ожидают снегопады. Фото: УНИАН

Водителям советуют воздержаться от выезда за пределы городов из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

"5-6 февраля ожидается существенное осложнение погодных условий на территории всей страны. Значительные дожди с переходом в мокрый снег, метели, гололедица на дорогах и порывы ветра с высокой вероятностью будут приводить к нарушениям и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства в центральных, восточных, южных областях, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей, а также в городе Киеве", - написал в Facebook председатель Госсударственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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ГСЧС призвала водителей и руководителей автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до момента ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля.

"Следите за предупреждениями и информацией об ограничении движения!" - добавил он.

В Украине из-за нетипичной погодой массово цветут подснежники, которые обычно расцветают весной. Об этом сообщают пользователи соцсетей.