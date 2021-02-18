Водитель маршрутки возит учеников бесплатно за хорошие оценки

Водитель необычным образом стимулирует детей учиться лучше. Фото: Facebook

В Херсоне водитель маршрутки бесплатно возит пассажиров школьного возраста.

Условием такого проезда есть хорошие оценки ученика. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Близнецова в Facebook.

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"На маршруте №33 появился водитель, который возвращает школьникам деньги за проезд", - написала она.

Чтобы покататься бесплатно, школьнику нужно показать дневник с оценками от 10 до 12 баллов.

По словам водителя, таким образом он решил повысить успеваемость учащихся.

Несмотря на недавний локдаун, даты школьных каникул в 2021 году пока остаются неизменными. В этом году с 22 марта по 28 марта в украинских школах будут продолжаться весенние каникулы. Также ученики будут иметь дополнительный выходной 8 марта.