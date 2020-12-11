Водитель грузовика за рулем потерял память

Мужчина говорил с дочерью по телефону чтобы выяснить хоть что-то о себе, после чего девушка позвонила в полицию. Фото: Facebook

В Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем.

Он не мог вспомнить кто он, и что он делает на дороге. Полицию вызвала его дочь, с которой он говорил по телефону. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Мужчина работает водителем на одном из винницких предприятий. В какой-то момент, находясь за рулем грузовика, он забыл обо всем: кто он, откуда, как его зовут и что он делает на дороге. Во время разговора по мобильному с дочерью пытался выяснить хоть что-то о себе, но, к сожалению, это не помогло", - рассказали правоохранители.

После этого дочь позвонила на 102, и экипаж патрульных Виннице направился разыскивать ее отца. Неравнодушный человек, который оказался в это время рядом с водителем, указал полицейским, что ехать нужно на улицу Максима Шимко.

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"Прибывшие на место происшествия патрульные стали успокаивать растерянного мужчину", - добавили в полиции.

Инспекторы вызвали карету скорой помощи и в телефонном режиме сориентировали дочь о местонахождении ее отца.

После приезда медиков у 46-летнего мужчины начала неметь рука. Врачи скорой заподозрили у него признаки инсульта, так госпитализировали водителя в больницу.

В столице за прошедшие сутки поступило 503 сообщение о ДТП, 7 из которых с погибшими или травмированными. В результате аварий погибли 2 человека, 6 травмированы.